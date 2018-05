Grootste bamboe dome in Europa voor Finestra Aperta

Het duurzame bamboe komt uit Vietnam en de dome is speciaal gemaakt voor de voorstelling. Het vervoer per boot naar de locatie en de voorstelling in de dome, maakt Finestra Aperta tot een bijzondere beleving. Als onderdeel van het hoofdprogramma van LF2018 is dit de enige grote productie in de gemeente Smallingerland.

Finestra Aperta is een spectaculaire, moderne muziek- en circustheater voorstelling van Blau Hynder en Boost Producties met Schouwburg De Lawei als coproducent. Een evenement dat ook internationale liefhebbers van kunst en cultuur naar Friesland zal trekken. De gemeente Smallingerland is een van de sponsoren van deze voorstelling, die ook in het programma van Simmerdeis opgenomen is.

Het is een levendige, zinderende voorstelling waarin muziek- en circustheater elkaar ontmoeten op het Gaastereiland nabij Drachten. Op een plek waar land en water samenkomen, vertelt Finestra Aperta zonder woorden over de zoektocht naar balans. Middelpunt in dit universum is de mobile, een wonderlijk object dat zich traag door de ruimte wentelt.

Fascinerende karakters klimmen over touwen, kooien en dwarsbalken. Ze zweven door het luchtruim en tarten de zwaartekracht, geleid door een onvoorspelbare kracht: de muziek. Grooves, beats, saxofoonklanken. Soms loom, soms opzwepend. Soms in harmonie, soms chaotisch. Een internationaal gezelschap van vijf acrobaten en vijf muzikanten zoekt samen met het publiek naar evenwicht, houvast. Maar zodra alles in balans lijkt, is er altijd wel iemand die wankelt…

Finestra Aperta gaat over het aftasten van de grens van wat mogelijk is, over het verleggen van grenzen, over het mysterie van het bestaan. De première is zaterdag 2 juni 2018 en de voorstelling speelt de hele maand juni. De bamboedome biedt per keer plaats aan 320 bezoekers. Omdat er in de voorstelling nauwelijks tekst gebruikt wordt, is deze ook heel geschikt voor buitenlandse toeristen.

Met een praam worden de bezoekers van en naar de locatie gevaren en wie graag daar van te voren wil eten, kan een speciaal diner reserveren bij het aankoop van de kaartjes.

Kaarten zijn verkrijgbaar via De Lawei (www.lawei.nl of www.2018.nl).