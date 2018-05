Museum Dr8888 toont schenking en pas ontdekt werk Thijs Rinsema

Museum Dr8888 zal in de Rinsema Stijlkamer twee bijzondere werken tonen van Thijs Rinsema. Het betreft een linosnede van twee geabstraheerde ruiters en een verloren gewaand hardhouten beeld van Rinsema. De werken zijn vanaf eind mei 2018 in het museum te zien.

Linosnede

Het eerste werk betreft een linosnede van Rinsema voorstellende twee geabstraheerde ruiters. Dit werk was al in bruikleen van de erven Van Doesburg, maar is nu geschonken. Dit betekent dat Museum Dr8888 een uniek werk aan haar collectie kan toevoegen. Het werk behoort tot de topperiode van Thijs Rinsema, begin jaren twintig, waarin hij zich liet inspireren door de contemporaine avant-garde bewegingen zoals het constructivisme, kubisme en De Stijl. Deze linosnede was in het bezit van Theo van Doesburg zelf en na zijn dood van zijn vrouw Nelly van Doesburg. Wies van Moorsel, de nicht van Nelly schenkt het werk nu aan het museum.

Hardhouten beeld

Het tweede unieke feit gaat over een verloren gewaand hardhouten beeld van Thijs Rinsema, een kunstwerk dat dateert uit dezelfde periode als de linosnede. Het beeld stelt een sterk geabstraheerde voetballer in actie voor. De kleinzoon van Thijs Rinsema, naamgenoot van zijn grootvader, heeft het beeld onlangs ontdekt. Thijs Rinsema heeft niet veel beelden gemaakt en al helemaal niet in deze periode. Museum Dr8888 is er trots op het werk in tijdelijke bruikleen te krijgen van de heer Rinsema.