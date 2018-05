Drachtster Schaak Club opent deuren voor jeugd

Schaken wordt steeds populairder bij kinderen, niet alleen in schoolteams, maar veel kinderen spelen het ook online. Ook de Drachtster Schaakclub (opgericht in 1922) kreeg geregeld de vraag van ouders of hun zoon/dochter het schaken bij de club kon leren of dat er de mogelijkheid bestaat om met leeftijdgenootjes te spelen.

Dat de sport ook populairder wordt onder de jeugd tussen 16 en 20 jaar merkten ze al eerder bij DSC, want het grootste gedeelte van de nieuwe leden die dit jaar is ingestroomd is jonger dan 20 jaar. En daarom opent DSC elke maandag haar deuren voor schakers van alle leeftijden en zal de club starten met een aparte jeugdopleiding.

De opleiding is speciaal bedoeld voor kinderen en jeugdige spelers tot een leeftijd van circa 20jaar die het schaken willen leren en/of nog niet met de senioren competitie kunnen meespelen van wegen hun schaakkennis of leeftijd. De lessen zullen de rest van dit seizoen worden gegeven op maandagavond vanaf 18:45 uur in clubgebouw De Arke door de schakers Henk Mylanus en Hans Dokter.