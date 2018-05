Weer storing brug Burgum

Voor de tweede keer dit weekend is de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Burgum defect.

Zondagmiddag is het opnieuw raak: de slagbomen van de brug weigeren dienst. De brug ging wel omlaag maar de slagbomen willen niet meer omhoog. Vrijdagavond gebeurde precies hetzelfde. De storing ontstond om 17.05 nadat de brugwachter een zeilbootje doorliet.

Hoe de storing opnieuw heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De brug is vrijdag nog uitvoerig getest door een monteur. De brug is afgesloten, het verkeer moet omrijden.