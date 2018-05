ONT geeft niet thuis tegen De Griffioen

Was er misschien al een bepaalde mate van berusting bij ONT dat directe handhaving uit beeld was? Feit is dat ONT vanaf de aftrap achter de tegenstander aanhobbelde en geen vuist kom maken. De tweede helft was van beter gehalte, maar de 5-1 nederlaag zegt genoeg.

ONT zette in de voorgaande drie wedstrijden een aardige serie neer van zeven punten uit drie duels. Daarmee werd afstand genomen van nummer laatst Fc. Grootegast en stiekem werd er zelfs gekeken naar de veilige elfde plaats. Tegenstander De Griffioen was één van de teams die misschien nog het vuur na aan de schenen kon worden gelegd. In theorie dan wel te verstaan en met veel mitsen en maren. Vanaf minuut één leek dat besef bij ONT niet aanwezig. Waarbij moet worden aangetekend dat de ploeg uit Oosterwolde ook gewoon een uitstekend team is waar ONT niet tegen opgewassen was. Maar tegen een voetballend team als De Griffioen moet de mouwen omhoog, moet je vervelend zijn en moet je ‘een keer een schop uitdelen’. En dat ontbrak.

De thuisclub zat al snel in een zetel. De in de eerste helft ongrijpbare Dominggus Nussy zorgde na vijf minuten voor de 1-0 na collectief mistasten van de ONT verdediging. In de 18e minuut gaf scheidsrechter Tyler een discutabele vrije trap aan De Griffioen. Sjors Otter bracht de bal in de zestien waar Robbin Wagenaar de bal net genoeg met het hoofd beroerde om ONT doelman Hedzer Hoekstra, eerste doelman Rory Bruinja is nog steeds geblesseerd, kansloos te laten. ONT deed iets terug via een individuele actie van Dennis Bakker, zijn inzet in de korte hoek werd tot corner verwerkt. Hoekstra redde op een ferm schot van Bjorn Wagenaar en de ONT doelman was ook attent bij een vrije trap van Youri Winters. Maar vier minuten voor tijd was Hoekstra kansloos op een inzet van Jordi Lindeman. De nummer negen van De Griffioen werd keurig vrijgespeeld en doelpuntte vanaf de rand strafschopgebied.

Herstel ONT

Na rust kreeg ONT de kans van De Griffioen om meer aan de wedstrijd mee te doen. En dat deed ONT ook. Er werd meer energie in de duels gelegd en er kwamen kansjes. Maar niet nadat Linneman uit een voorzet voorlangs volleerde. Voor ONT kopte Michel Weisser na een voorzet van Hielke Knippels over het doel waarna Weisser op aangeven van Oebele Twijnstra een schot geblokt zag. De Griffioen werd er niet onrustig van en bouwde in de 69e minuut de score uit. Een actie van Joey Latumalea resulteerde in een voorzet vanaf de achterlijn waarna Wagenaar zijn tweede doelpunt maakte.

ONT was dichtbij een doelpunt met een kopbal van Danny Zijnstra uit een corner, de bal werd van de lijn gehaald. Maar Zijnstra pakte even later toch zijn doelpunt mee. De ONT verdediger scoorde uit een nieuwe corner, nu van Dennis Bakker. Bij die 4-1 stand bleef het niet. Een verdedigende actie van Twijnstra bestrafte de scheidsrechter met een strafschop. Die werd onberispelijk ingeschoten door Wagenaar die zijn totaal dus naar drie doelpunten tilde.

Eindconclusie; ONT verloor van een veel betere tegenstander. De Griffioen staat met de kwaliteiten die er zaterdag op het veld stonden te laag. Dat vindt de ploeg uit Oosterwolde ook zelf, maar tot en met de winterstop waren er nogal wat blessuren en afwezigen. Voor ONT geldt; kop omhoog en zich richten op de nacompetitie. Waarbij uiteraard wel Fc. Grootegast eerst op afstand moet worden gehouden.

Voorbereiden op nacompetitie

ONT’s hoofdtrainer Uilke Damstra was wegens vakantie afwezig. Assistent-trainer Jeroen van Wijk nam zaterdag de honneurs waar. Van Wijk over de wedstrijd: “Het was een laatste kans om nog in de buurt te komen van een veilige plaats. Helaas gaven we de eerste helft niet thuis tegen een overigens kwalitatief zeer sterkte tegenstander, met een 3-0 ruststand tot gevolg.” De coach zag een betere tweede helft en keer ook al even vooruit: “Na de rust hebben we met elkaar geprobeerd de rug te rechten wat resulteerde in een zeer acceptabele tweede helft. Toch viel de score te hoog uit. De komende weken is het zaak om ons veilig te spelen en met een goed gevoel de nacompetitie in te gaan. Zaterdag hebben we een prachtige kans om ons te revancheren tegen een kampioenskandidaat. Maar dan moeten we wel veel meer energie in de wedstrijd leggen dan vandaag in de eerste helft.”

De reis naar Oosterwolde werd voor ONT dus een kater. Die bleef in die zin zonder gevolgen omdat Fc. Grootegast maar één punt haalde tegen Marum. Met nog drie wedstrijden te gaan is het gat met de Groningers nu zes punten.

Zaterdag a.s. speelt ONT thuis tegen koploper Leeuwarder Zwaluwen. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

Sjouke Walinga