Nieuw Sûnenz-Zomer-Overdagkoor zoekt heren

Voor het eerst komt er een Sûnenz-Zomer-Overdagkoor. de eerste repetiei daarvoor is op maandag 28 mei van 16:00 - 17:30 uur. De repetities, onder leiding van Meindert Bosklopper, worden gehouden in het hoofdgebouw van Sûnenz / ZuidOostZorg aan de Burgemeester Wuiteweg. In vijf wekelijkse repetities wordt er toegewerkt naar een optreden in de eerste week van juli in de tuin van Neibertilla/Neisûn.

Inmiddels hebben zich ongeveer veertig dames uit Drachten en omgeving opgegeven. Zij zouden graag in het koor versterking willen hebben van een aantal goedzingende heren. ,,Het repertoire bestaat uit zonnige zomer-liedjes en popsongs waar je vrolijk van wordt. Vaak driestemmig; sopraan, alt en bariton en niet echt moeilijk want er zijn maar vijf repetities'', aldus Bosklopper. Deelname kost 30 euro.

Aanmelden kan via een mail aan overdagkoren@zingenmetmeindert.nl