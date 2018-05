Dubbel goud voor acro teams OGF Contra op halve finale NK

Dit weekeinde stonden maar liefst drie teams van OGF Contra op de mat voor de halve finale van het NK acrogymnastiek in Oss. Zij namen twee keer goud mee naar Ureterp en plaatsen zich voor de finale op 9 juni.

Zaterdag waren de halve finales voor de D/E niveaus. In het eerste blok mocht het E Jeugd trio Hilse van der Woude, Indy van der Meulen en Aniek Braam hun oefening laten zien. Met een prachtige en strakke oefening behaalden zij de hoge score van 22.730. Daarna was het wachten wat de rest van de teams zou doen. Na lang wachten en vele zenuwen later bleek het hoogste podium behaald, goud!

Aan het begin van de middag was het de beurt aan het E Senior Trio Lucie Hoekstra, Marije Boven en Noa Westra. Ook hier straalde de energie van de dames af, dit werd terecht beloond met een prachtige score van 23.210. Met nog vijf teams te gaan zat ook dit team gespannen te wachten op wat de rest zou doen. Ook dit keer bleek de score hoog genoeg voor een eerste plaats, wederom goud voor OGF Contra!

Zondag mocht het C Senior trio Dione van Dijk, Lieke Wouda en Marijke Koen de wedstrijdvloer betreden. Ook dit team draaide mooie oefeningen, maar niet voldoende voor een podiumplek.