Drachtster softbaldames aan kop na klinkende zege op concurrent Blokes

In de eerste inning scoorde de Blokes door enkele honkslagen twee punten, maar Drachten zorgde ervoor dat de tegenpartij vier inningen geen punten erbij kon krijgen. De Diamonds wisten vanaf de eerste inning op een voorsprong te komen en hebben deze de hele wedstrijd niet uit handen gegeven. Drachten, het thuisspelende team, scoorde in vijf van de zes slagbeurten punten. In de vijfde inning wist de tegenpartij nog 2 punten te pakken, waardoor de wedstrijd eindigde met een 12 - 4 score op het scorebord.

Opvallend aan slag waren Hester Smit en Brigitta de Champs. Smit kwam elke slagbeurt veilig op het eerste honk en de Champs presteerde het om maar liefst 5 honkslagen te slaan. In het veld was het Jia-Qi Plantinga die een paar prachtige acties liet zien, waaronder een mooie vangbal.

Zondag 13 mei spelen ze om 12:00 tegen Leeuwarden aan de Sportlaan in Drachten.