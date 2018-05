Honderden herdenken oorlogsslachtoffers in Van Haersmapark

Enkele honderden mensen hebben gisteravond de traditionele Dodenherdenking bijgewoond in het Van Haersmapark.

De genodigden gingen in een stille tocht vanaf De Dam naar het park, voorafgegaan door Showkorps Oerterp. In het park speelde muziekvereniging Concordia enkele koralen, terwijl later ook het Wilhelmus door het korps werd begeleid. Maarten Peeters zong drie liederen uit zijn programma voor 4 mei en er waren toespraken van burgemeester Tom van Mourik en Lolke Lindeboom van het Oranje Comité.

Namens de gemeente werd er bij het algemene monument voor de gesneuvelde inwoners van Smallingerland een krans gelegd door het burgemeestersechtpaar Van Mourik. Daarna werden kransen en bloemen gelegd bij de monumenten voor de vermoorde Drachtster Joden en Roma en de personeelsleden van de Nederlandse Tramweg Maatschappij. Enkele kransen werden gelegd door de scholen die de monumenten hebben geadopteerd.

Bij het Joodse monument werd tevens een krans gelegd door Hennie Zilverberg uit Amerika, die twee jaar geleden de eerste Stroffelstiennen plaatste op Beter Wonen. Daar woonden in de oorlog haar oma Hinderika en haar twee tantes Anna en Sara, die alle drie werden vergast in Auschwitz.

Na de plechtigheid volgde het gebruikelijke defilé, waarbij veel bezoekers gebruik maakten van de mogelijkheid om bloemen bij de diverse monumenten te leggen. Op het monument voor de Joodse slachtoffers kwamen weer veel steentjes, als boodschap voor de engelen: er wordt nog aan hen gedacht.

De hele plechtigheid is live uitgezonden op onze Facebookpagina en daar nu nog te zien.

Foto's Harry van der Linde en Fokke Wester