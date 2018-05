Groepsexpositie Friese kunstenaars in Langezwaag

In het dorpshuis in Langezwaag wordt zaterdag 12 mei de expositie van tien Friese kunstenaars geopend.

Tien Friese kunstenaars hebben de handen ineen geslagen en organiseren gedurende een aantal weekenden in de maand mei een expositie in het dorpshuis in Langezwaag. Vele werken kunnen worden bewonderd, schilderijen, foto’s, beelden en er is tevens aandacht voor poëzie.

Voor de meeste deelnemers is het hun eerste expositie. Schilderijen van Marjan van der Werf, Anneke Sietsma, Marten Postma, Gabrielle Holtrop, Katinka Leijendekker en Helga van der Werf vullen de expositieruimte. Harmen Westra en Jeanet Hamstra tonen hun foto’s en Simon Postma combineert schilderijen met poëzie. Sietske Bosma etaleert haar beelden.

De expositie in het dorpshuis in Langezwaag is geopend gedurende de zaterdagen en zondagen in de maand mei tussen 14.00 en 17.00 uur. De opening is op zaterdag 12 mei. De laatste expositiedag is zondag 27 mei. Een bezoek aan de expositie laat zich heel mooi combineren met het schitterende Under de Toer project Haren in de Wind, eveneens in Langezwaag.