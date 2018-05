Groenmarkt in tropische kas Beetsterzwaag

De jaarlijkse Groenmarkt wordt georganiseerd door leden van Groei & Bloei afdeling Drachten en omstreken en leden van de Tropische Kas in Beetsterzwaag. Dit is een idyllisch plekje in de Overtuin van het adellijke Lycklamahûs tegenover Hoofdstraat no. 80 in Beetsterzwaag.

Leden van beide clubs en genodigden bieden niet alleen één- en meerjarige planten aan voor de siertuin, maar ook planten voor de moestuin en een kopje koffie/thee met versnapering.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens kijken. De markt is open van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis. Voor meer informatie zie: drachten.groei.nl.