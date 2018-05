Crea- & smulmarkt in Bakkeveen

In het centrum van Bakkeveen wordt zaterdag 12 mei tussen 14 en 20 uur de crea- & smulmarkt gehouden.

Op deze markt zullen ca 45 standhouders aanwezig zijn met streekproducten, exotisch eten uit verre landen en zelfs een niet alledaagse snack is aanwezig. Ook maken vele straatartiesten hun opwachting. ,,Zij vermaken de bezoekers met hun artistieke streken,” aldus Vincent Veldhoen, organisator van deze markt. ,,Het wordt een gezellige middag met veel vertier en lekker, bijzonder eten. Voor jong èn oud.”

Kinderen kunnen onder meer een echt ouderwetse poppenkast zien en ze kunnen zelf aan de slag bij diverse creatieve standhouders, zoals een tingieterij en kindertattoos laten plakken. Ze kunnen hun eigen kunstwerkje maken en als een mooi souvenir meenemen naar huis.

Streek- en regiobedrijven bieden biologisch gemaakte producten aan. De lekkere trek kan gestild worden bij de foodtrucs, alles kan natuurlijk meegenomen worden om later nog na te genieten. Het hele gebeuren aan weerszijden van de vaart wordt verder nog opgevrolijkt door live achtergrondmuziek.

In het kader van duurzaamheid zal Kyra Broeders, net afgestudeerd in Wageningen, voorlichting geven hoe wij ons voedsel op een milieuvriendelijke en gezonde wijze kunnen verbouwen.

Nieuwsgierig geworden naar deze lekkere en gezellige middag voor alle leeftijden? Meer info op www.bakkeveen.nl/crea of Facebook.com/creasmulbakkeveen.

De markt is zaterdag 12 mei van 14 tot 20 uur in het centrum en is voor alle leeftijden.