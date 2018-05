Boartersdei Nij Beets

Eén keer per jaar wordt het terrein van openluchtmuseum ’t Damshus in Nij Beets omgetoverd tot een waar speelparadijs voor basisschoolkinderen. Ook dit jaar gaat het weer gebeuren alleen vroeger dan jullie van ons gewend zijn. Dit jaar is Boartersdei op zaterdag 12 mei.

Op de Boartersdei kun je veel oude spelletjes spelen. Van hoefijzer gooien tot stok vangen, het kan allemaal. Daarnaast kun je ook lekker creatief bezig zijn. Er zijn knutseltafels en je kunt workshops doen in stokpoppen maken en kleien. Natuurlijk ontbreekt ook de timmertafel niet waar je naar eigen inzicht mooie houten kunstwerken of vogelhuisjes kunt maken. Maar je kunt ook een hennatattoo laten zetten of je laten schminken. Wat dacht je ervan om met doeken en bamboe je eigen tent te maken en als je het af hebt je eigen brood te bakken boven een kampvuur.

Lijkt het je leuk om een keer op een kameel te zitten. Dit jaar hebben we twee kamelen staan waar je op kunt zitten.

Gedurende de dag worden de kinderen vermaakt door Martin de verhalenverteller. Martin gooit natuurlijk wel een magisch sausje over zijn verhalen.

Aan eten, drinken en snoepen is ook gedacht. Er zijn poffertjes, suikerspinnen, limonade en ander lekkers. Volwassenen kunnen, onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers, genieten van hun kinderen in een ouderwetse zweefmolen. Alles bij elkaar is Boartersdei voor kinderen (en hun (groot-)ouders) misschien wel de leukste dag van de meivakantie. Het is in ieder geval een dag waarbij je je helemaal kunt uitleven tot je geen puf meer hebt. Dus: neem je (groot-) ouders mee en kom naar Boartersdei. Want als jij er ook bij bent, is Boartersdei pas op zijn aller-aller-leukst!

Boartersdei is dit jaar op zaterdag 12 mei van 11.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 4,50 voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen. Voor meer informatie: www.damshus.nl, links op je scherm aanklikken bij ‘Boartersdei’.