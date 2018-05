De 3 Provinciën Wandeltocht speelt zich af in het hart van Noord-Nederland. Het gebied rond het punt waar de grenzen van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe bij elkaar komen. Elk jaar worden de routes in een andere richting uitgezet.

Dit jaar is de 10e aflevering. Wandelaars genieten van de prachtige, natuurlijke omgeving van het gebied ten westen van Bakkeveen. Dit is het gebied van beekdal het Koningsdiep, waar je over de hoge zandruggen aan weerszijden van het Koningsdiep loopt en op sommige punten het water van het ‘Ald Djip’ aan kunt raken.

Er zijn schitterende routes uitgezet, deze voeren je voor een deel door gebieden die anders niet toegankelijk zijn. De routes gaan onder meer via Wijnjewoude, het Oude Bosch, Wijnjeterper Schar en Landgoed De Slotplaats. Je loopt dwars door kleurrijke weilanden, over landwegen en door bossen. Als de toestand van de terreinen het toelaat is er weinig asfalt onderweg. Kortom, bijzonder afwisselende routes door het unieke landschap van beekdal Koningsdiep. Met routes van 5 tot 40 kilometer is er voor iedereen een geschikte afstand.

Inschrijven kan via www.3wandel.nl. Kosten bedragen € 6,-- per persoon bij voorinschrijving (en € 7,-- ter plekke). De opbrengst is dit jaar bestemd voor het goede doel: Hulphond Nederland.

Voor-inschrijvers mogen eerder starten dan mensen die zich ter plekke nog inschrijven. Bij redelijk wandelweer worden 2500 wandelaars verwacht. Je kunt meedoen als vriendengroep, sportclub, familie of bedrijfsteam, maar natuurlijk ook individueel. Onderweg genieten en even bijpraten, terwijl je gezond bezig bent. Start en finish is bij Dúndelle in Bakkeveen.

Meer info en inschrijven: www.3wandel.nl.