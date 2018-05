Zonnebloem Boornbergum biedt haar leden loempia's en paarden

De gasten van de Zonnebloem afdeling Boornbergum e.o. konden zich woensdagmiddag even in Filipijnse sferen wanen tijdens de presentatie van mevrouw Jing Land, afkomstig van de Filipijnen, inmiddels al een aantal jaren woonachtig in Nederland en eigenaar van B&B Theeschenkerij ’t Landschap in Boelenslaan. Op enthousiaste wijze vertelde Jing Land over haar geboorteland.

Ook bracht zij de verwoestende orkaan van een paar jaar geleden onder de aandacht. De eilanden waarop familieleden van haar wonen, waren ook heel zwaar getroffen. Dankzij een benefietbijeenkomst en enkele mooie giften, was zij in staat om persoonlijk naar de Filipijnen af te reizen en daar ter plekke het gedoneerde geld op de juiste wijze te besteden. Zo werden er materialen aangeschaft voor de herbouw van huizen voor de familieleden, schoolspullen gekocht voor een plaatselijke school en een bijdrage geleverd aan de reparatie van het dak van de kerk waar zij met haar partner Gerben is getrouwd.

Zij sprak niet alleen over haar geboorteland, maar voorzag de aanwezigen ook van lekkere Filipijnse hapjes tussendoor. Bij de koffie/thee was er een zoetige versnappering van kleefrijst en kokosmelk, later gevolgd door Pansit (rijst noedels) en ter afsluiting een vers gemaakte loempia. De Pansit en loempia werden ter plekke bereid, zodat iedereen mee kon kijken.

Na afloop werden de gasten weer naar huis gebracht door de vrijwilligers van de Zonnebloem.

Vorige maand organiseerde de Zonnebloem voor 33 gasten een uitstapje naar stoeterij Het Swarte Paert in Hemrik. Tijdens een rondleiding werd uitleg gegeven over de cultuur van de Friese paarden en gebruiken rond 1800. Het Swarte Paert heef tin haar museum koetsen en kostuums en een smederij voor rijtuigrestauratie. Voor de revalidatie van paarden is er in de stoeterij een aquatrainer, die wordt gebruikt voor het herstel van geblesseerde paarden en voor de spierversterking van paarden.