Us Nocht scoort derde plaats in de hoogste toneelcategorie

De Drachtster Toanielferiening Us Nocht heeft een derde plaats behaald in de hoogste toneelcategorie van de Stichting Amateurtoaniel Fryslân.

Tijdens het eeuwfeest van de Stichting Amateurtoaniel Fryslân zijn de punten bekend gemaakt die de verschillende aangesloten toneelgezelschappen het afgelopen toneelseizoen hebben behaald. Het Drachtster toneelgezelschap Us Nocht heeft van 6 tot en met 8 april vier succesvolle uitverkochte voorstellingen op locatie gespeeld op de Scheepswerf O.H. van der Werff aan het Buitenstvallaat.

De 40 deelnemende toneelgezelschappen waren verdeeld in drie categorieën A, B en C. Met de eenakters “Blauprint” en “Dus…hy sûpte” heeft Us Nocht in de hoogste categorie A een derde plaats behaald.