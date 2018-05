Open Boerderijdag Langezwaag

LANGEZWAAG

Melkveebedrijf van Ginneken in Langezwaag doet vrijdag 11 mei mee aan de Campina Open Boerderijdagen. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de schermen van de boerderij en zien waar de melk die thuis op tafel staat vandaan komt. Voor kinderen worden er verschillende sport- en spelactiviteiten georganiseerd zoals een boeren stormbaan, melkbus-heffen, skippykoe-racen, schminken en er is een springkussen. De boerderij aan de Klidze rjocht 5 is open tussen 10.00 uur en 16.00 uur, de toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.campina.nl/boerderijdagen.