Let’s Ureterp organiseert Let’s café

Let’s Ureterp houdt vrijdag 11 mei om 19.30 uur een Let’s Café in MFC De Wier in Ureterp.

Eén van de letsdeelnemers laat zien hoe je leuke cadeaudoosjes kunt maken. Je kunt de doosjes vullen met een bonbon, zeepje, lichtje o.i.d. en weggeven als bedankje of kleine attentie. Voor materiaal wordt gezorgd. Misschien is het wel handig om een eigen schaar en/of hobbymesje mee te nemen. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

LETS-Drachten/Ureterp e.o. is een ruilkring bestaande uit een groep mensen die vriendendiensten en goederen onderling vragen en aanbieden in Drachten en omgeving. Als iemand een dienst verleent spreek je een bedrag af; niet in euro’s maar in ruileenheden. De ruileenheid van LETS-Drachten/Ureterp is een Peye. Daarnaast zijn er ruiltafels met de meegebrachte goederen zoals planten/kleding gewoon iets wat je zelf niet meer nodig hebt en van eigenaar kan wisselen.

Daar waar in veel situaties de focus ligt op wat iemand niet kan, handelt LETS-Drachten/Ureterp juist andersom. Iedereen heeft namelijk wel een vaardigheid waar hij of zij goed in is. Daar ligt de kracht van LETS-Drachten en dat is wat wij willen uitdragen. Benut je talent! Neem gerust je buren of vrienden mee.

Informatie over het lets-cafe is te vinden op www.letsdrachten.nl.