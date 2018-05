Komend weekend in Iduna

The Elvis Project

De originele bandleden van Elvis Presley brengen vrijdag 11 mei een eerbetoon aan ‘The King’ met The Elvis Project; een mooie kans om zo dicht mogelijk bij de échte Elvis-beleving te komen. De originele muzikanten van Elvis Presley, waaronder drummer Bob Lanning en Jim Murray van The Imperials, brengen de onmiskenbare Presley sound en alle hits van ‘The King’. Ze worden bijgestaan door jonge topmuzikanten en de 36-jarige Dwight Icenhower, die wereldwijd gezien wordt als de ‘best Elvis tribute artist ever’. Niet voor niets mocht hij de officiële titel Elvis Tribute Artist in ontvangst nemen van Elvis Presley Enterprises.

Canadese rapper Madchild

De Canadese Madchild komt zaterdag 12 mei naar Poppodium Iduna. Na een succesvolle sologig in 2016 had de rapper het zo naar zijn zin, dat hij met de release van zijn nieuwe album The Darkest Hour maar al te graag weer exclusief in Drachten op het podium wil staan. Verwacht oprechte hardcore rap: recht uit het hart, van de straat en met een rauwe positieve energie gebracht die live absoluut tot zijn recht zal komen!

Country van Whitney Rose

de Amerikaans-Canadese zangeres Whitney Rose komt zondagmiddag 13 mei met band naar Iduna. Whitney maakt goed in het gehoor liggende country met popinvloeden, geïnspireerd door grootheden als Hank Williams, Tammy Wynette en Dolly Parton. Zelf omschrijft ze haar muziek als ‘vintage pop met neo-traditionele country invloeden’. Onlangs bracht ze haar tweede album Rule 62 uit.

Psychelische 70s rock van Maida Vale

De Zweedse psychedelische rockband Maida Vale speelt zondagavond 13 mei in Poppodium Iduna. Net als landgenoten Blues Pills, Graveyard, Witchcraft en Spiders maken de vier vrouwen van Maida Vale zware psychedelische groovende rock die rechtstreeks uit de vroege jaren 70 lijkt te komen. Met het kersverse album Madness Is Too Pure tourt het gezelschap door Europa en komen de dames exclusief naar Iduna!

