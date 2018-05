A SIMPLE SPACE komt naar Drachten

Acrobatiekgroep Gravity & Other Myths komt vrijdag 11 mei met de show ‘A Simple Space’ naar De Lawei te Drachten.

‘A Simple Space’ gaat in première tijdens het Circusstad Festival te Rotterdam. Daarna trekt de jonge Australische groep voor een exclusieve tour langs de theaters in Nederland.

In ‘A Simple Space’, is back to basic het motto. Op een grote zwarte mat wordt spectaculair kunst- en vliegwerk neergelegd op een speelse, creatieve en razendknappe manier. Prachtige combinatie van dans, circus en theater die perfect wordt uitgevoerd.

De voorstelling is overal ter wereld een festivalhit en kreeg al vele internationale prijzen. Vorig jaar was de voorstelling een van de grote knallers op het Edinburgh Festival Fringe.

De show won internationale prijzen als Best Circus op het Adelaide Fringe Festival van 2014, de Australian Dance Award in 2015 en de Greenroom Award Outstanding Circus in 2015.