Sportwagen in de sloot bij Niawier

Op de Roptawei tussen Niawier en Metslawier is gisteren aan het begin van de avond een sportwagen van de weg geraakt.

De Lotus Elise raakte door nog onbekende oorzaak in de berm en kwam daarna in de sloot terecht.

De brandweer werd gealarmeerd, maar keerde onverrichter zake terug, omdat de twee inzittenden zelf uit het wrak konden kruipen. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel en voor verdere behandeling naar een dokterspost gestuurd.

Van de auto is weinig over: de onderdelen lagen in de omgeving van het ongeval verspreid.

