Sylvan Canrinus uit Bolsward centraal in tv-programma 'Nederland Verhuist'

De realityreeks gaat over mensen die op het punt staan om te verhuizen en daar een speciale reden voor hebben.

In het geval van Sylvan is de aanleiding een trieste. Hij ging vorig jaar oktober tijdens het motorcrossen hard onderuit en liep daarbij een dwarsleasie op. Twee derde van zijn lichaam is verlamd en hij zit sindsdien in een rolstoel.

Na een lange revalidatieperiode in Haren, is hij sinds 23 februari weer terug in zijn ouderlijk huis in Bolsward. Daar is de garage ingericht voor Sylvan, met een douche- en slaapruimte. Van de overgang van het revalidatiecentrum in Haren terug naar Bolsward zijn opnames gemaakt.

De uitzending begint morgen om 22.25 uur en wordt uitgezonden op NPO1.