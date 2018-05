Martinikerk Bolsward open tijdens pinksterdagen

BOLSWARD

De Martinikerk van Bolsward zal als ‘Open Kerk’ gedurende de beide pinksterdagen geopend zijn. Op pinksterzondag is er om 9.30 uur een speciale gastendienst. Daarna blijft de kerk tot 16.00 uur open voor bezoekers, die de kerk verder willen bezichtigen. Ook op pinkstermaandag is de kerk open van 10.00 – 16.00 uur. Met zijn Hinsz-orgel bezit de Martinikerk een van de mooiste orgels van Nederland; daarnaast heeft de kerk een fraai interieur met beschilderingen en houtsnijwerk aan de preekstoel en koorbanken. Ook is er een stiltecentrum om tot bezinning te komen.