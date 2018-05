Súdwest-Fryslân klaar voor ‘Kletterdei’

De zes steden in Súdwest-Fryslân zijn klaar voor ‘Kletterdei’ op vrijdag 18 mei. Dan zetten de kunstenaars achter elkaar, in een soort estafette, de elf fonteinen in de elf Friese steden in werking.

Met de plaatsing van de ‘Onsterfelijke bloemen’-fontein, maandag in IJlst, staat ook het zesde waterkunstwerk in Súdwest-Fryslân op zijn plek. ,,Deze week zetten we in onze zes steden de puntjes nog even op de i”, zegt wethouder Stella van Gent. ,,Zodat vrijdag elke stad feestelijk in beeld is.”

Wat daarbij een handje helpt is dat omwonenden en bedrijven rond de fonteinen de vlag uitsteken, zegt Van Gent. ,,Nog mooier is het als er niet alleen door omwonenden, maar door iedereen in de steden wordt gevlagd.”

De wethouder zegt dat er vrijdagmiddag in Bolsward, als cultuurminister Ingrid van Engelshoven op het Broereplein de officiële opening verricht, niets meer te zien zal zijn van de opgravingen, waaraan archeologen de afgelopen weken hun handen vol hadden. ,,Het gat is gedicht en er ligt tijdelijke bestrating”, zegt Van Gent. ,,Na Pinksteren nemen we het hele Broereplein opnieuw onder handen en krijgt het geheel zijn nieuwe aanblik.”

Elke stad heeft vrijdag een eigen programma, dat om 15.30 uur begint. De start van het openingsprogramma, met film en livestream in alle steden, is om 16.00 uur. De officiële opening door de minister is gepland om 17.10 uur.

In de meeste steden laten vooral plaatselijke muzikanten van zich horen. In Bolsward speelt de jonge band The Sunny Roadshow en is er een kort theaterspel door leerlingen van het Marnecollege. In Stavoren speelt muziekkorps De Lytse Súdwesthoeke en zingt shantykoor De Ruumkramers. In Hindeloopen is er zang en dans van Auke Wiebes, Aald Hielpen en het viswijvenkoort Grietsje Sprot. In IJlst is een optreden van de dames van slagwerkgroep Femmes Vattaal. In Workum is er koorzang, speelt een draaiorgel en is er schminken voor kinderen.