Langste ultraloop van Nederland start zaterdag in Bolsward

Het is de langste solo ultraloop ooit in Nederland en nog nooit stonden zoveel deelnemers aan de start: de Elfsteden Ultraloop belooft een bijzonder evenement te worden. Veertig lopers uit zeven landen vertrekken zaterdagochtend om 11.00 uur voor het stadhuis uit Bolsward. De organisatie verwacht de eerste finishers na 22 tot 24 uur weer in de Hanzestad. Tijdens hun tocht zijn ze via internet te volgen met een tracker.

Silvio Teunissen, Bolswarder en voorzitter van de organiserende stichting, vindt het mooi dat start en finish in ‘zijn’ stad zijn. ,,Ik finish liever op een volle Bargefenne dan in San Remo”, zei hij vorig jaar al na het afleggen van de Italiaanse ultraloop over 285 kilometer vanuit Milaan. Die wens kan nu uitkomen, maar een zekerheid is dat allerminst: ,,Het zou mooi zijn als ik deze finish, maar je mag nooit van te voren zeggen ‘deze loop ik wel even uit’. Dat is de goden verzoeken. Voor mij is het net zo moelijk als voor iemand die voor het eerst meedoet. Misschien nog wel moeilijker zelfs, want ik weet wat er gaat komen.”

Voor Teunissen, 47 jaar, lijkt het tevens zijn laatste loop, zo heeft hij ‘thuis beloofd’. ,,Het is een mooie afsluiter voor mij.”

Hij en zijn mede-organisatoren begonnen zo’n anderhalf jaar geleden met de voorbereidingen om de ultraloop langs de elf Friese steden op de kalender te krijgen. Ze probeerden in eerste instantie aan te haken bij Leeuwarden-Fryslân 2018, maar de respons vanuit de culturele organisatie viel tegen.

Daarop werd uitgeweken naar Bolsward. ,,Ik heb hier connecties genoeg”, doelt Teunissen op de verschillende Elfstedenbesturen. De route loopt gelijk aan die van de steppers. ,,Dat is wel zo praktisch en scheelt een hoop gerompslomp met vergunningen.”

Cruciale punten liggen na 100 kilometer in Leeuwarden en in Spannenburg, 60 kilometer later. Als de deelnemers hier niet op tijd doorkomen stopt voor hen de race. Ook op de Bargefenne, de finishplaats, geldt een tijdslimiet: de lopers moeten voor 19.00 uur binnen zijn.

En of er onderweg nog wat te genieten valt? ,,Dat probeer ik wel”, zegt de sportman. ,,Er zijn hopelijk wel momenten waarop ik even om mij heen kijk en denk: mooi dat we zo door het Friese land lopen. Maar ik zal het ook wel een paar keer vervloeken”, besluit hij lachend.

Yme Gietema.