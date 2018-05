Hennepkwekerij opgerold in mestkelder Tjerkwerd

De politie heeft woensdagochtend in een lege ondergrondse mestkelder onder de stal van een boerderij aan de Bolswarderweg een hennepkwekerij aangetroffen. Door agenten werd de 52-jarige bewoner aangehouden. Daarnaast werden in Witmarsum een man van 44 jaar en een vrouw van 32 jaar aangehouden.

Het trio wordt verdacht van betrokkenheid bij het kweken van hennep. Daarnaast wordt de 44-jarige man ook nog verdacht van witwassen.

In de lege mestkelder is een kwekerij van 800 hennepplanten aangetroffen. De elektriciteit voor de hennepkwekerij werd illegaal afgetapt van een nabij gelegen woonhuis. De kabel die daarvoor werd gebruikt, was al gedeeltelijk gesmolten. Daardoor was er een grote kans op brand. De politie kwam de kwekerij op het spoor door een anonieme tip.

Naast de inval in Tjerkwerd gingen agenten ook naar een woning in Witmarsum. Daar werden de 44-jarige man en de 32-jarige vrouw aangehouden. Tevens werd de woning doorzocht, waarbij specifiek werd gekeken naar bewijsmateriaal voor witwassen zoals administratie. De 44-jarige man wordt namelijk ook verdacht van het witwassen van crimineel verkregen geld.

Het onderzoek gaat, ondanks de aanhoudingen, verder.