Dit is het Heamieltrio van 2018

Eindelijk mag ik met veel trots vertellen dat ik dit jaar de eer heb om Heakeninginne van het Werelds Heamiel 2018 te mogen zijn! Mijn naam is Tecla Hettinga, ik ben 24 jaar en ben in Exmorra geboren. Ik ben hier opgegroeid op een boerderij samen met mijn ouders, zus, broertje en zusje.

Ik werk als wijkverpleegkundige bij Thuiszorg Zuidwest Friesland in Sint Nicolaasga en omstreken. Een heel leuk en afwisselend, maar vooral dankbaar beroep. Het zorgen voor en het contact hebben met verschillende doelgroepen en cliënten maakt dat ik werken in de zorg bijzonder vind en het goed bij mij past.

In mijn vrije tijd ga ik graag de hort op; op stap met vriendinnen, winkelen met mijn zussen, sporten en trainen voor de stepelfstedentocht. Zo nu en dan thuis meehelpen op de boerderij doe ik ook graag en ik vind het leuk om bezig te zijn met fotografie.

De Heamieldagen dit jaar van een hele andere kant meemaken, is een droom die uitkomt. Waarbij ik vroeger opkeek tegen het Heamieltrio en alle activiteiten die zij mee mochten maken, mag ik dit nu allemaal zelf van dichtbij mee gaan maken. Vier dagen lang feest voor jong en oud, gezelligheid, de traditionele activiteiten zoals de optocht met praalwagens en het straatfestival, maar ook ieder jaar weer verrassende nieuwe evenementen die het Heamiel steeds populairder maken.

Ik vind het fantastisch om samen met Nienke en Nina het Heamieltrio te vormen en al deze activiteiten samen mee te maken. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met jullie Bolsward WERELDS te maken eind juni!

Ciao, Adieu, Bye oftewel; Oant sjen!

Tecla Hettinga.

Boeren, burgers en buitenlui van het prachtige Bolsward, ik kan jullie met trots vertellen dat ik dit jaar hofdame mag zijn!

Met aan mijn zij Nina en Tecla vorm in het wereldse trio van 2018. Mijn naam is Nienke Amarins Hettinga, ik ben 21 jaar oud en woon al 21 jaar, samen met mijn ouders en jongere zusje, in Bolsward. Ik zit op dit moment in het laatste jaar van de hbo-opleiding verpleegkunde in de richting psychiatrie, dus bijna klaar! Maar ik ben er nog niet klaar mee, in september ruil ik Bolsward in voor Utrecht om psychologie te gaan studeren aan de universiteit. Daarnaast kunt u mij vinden voor een heerlijke cappuccino of een verkoelend ijsje bij de Tsjoch & Mear.

Het thema werelds past bij mij. Het is mijn doel om alleen maar wereldser te worden. Ik kan steden als Rome, Madrid, Berlijn, London en Parijs allemaal al van mijn lijstje af strepen. Ook heb ik vorig jaar drie maanden in het heerlijke Suriname gewoond, dit om stage te lopen voor mijn opleiding. Ik heb dus al heel wat reisuren op mijn naam staan. En ik hoop dat ik de kansen blijf krijgen om die uren uit te breiden. Laat de wereld maar komen. En toch kom ik na elke reis weer terug naar Bolsward. De plek van mijn familie, mijn vrienden en mijn geschiedenis ligt. En voor Heamiel kom ik natuurlijk terug naar Bolsward. Heamiel is voor mij een weekend waarbij iedereen bij elkaar komt. Hoever de mensen de mensen ook zijn uitgevlogen met Heamiel zie ik zoveel oude bekenden rondlopen in de stad. Ik heb nog nooit een Heamiel gemist en ben dat ook niet van plan. En dit jaar wordt het voor mij natuurlijk echt speciaal!

Laten we er geweldige dagen van maken en ervoor zorgen dat alle uitgevlogen Bolswarders met trots terugkomen naar Bolsward voor het Heamiel! Oant sjen met Heamiel,

Nienke.

Beste Bolswarders,

Wat is het fijn dat iedereen het nu mag weten! Met trots mag ik vertellen dat ik dit jaar hofdame ben van het Heamieltrio 2018.

Mijn naam is Nina Visser. Ik ben 20 jaar jong en opgegroeid in Bolsward. Hier woon ik samen met mijn ouders en mijn broertje. Momenteel studeer ik op het NHL/Stenden in Leeuwarden, ik volg hier de opleiding ondernemerschap en retail management. Naast deze studie werk ik met veel plezier in hotel/restaurant het Weeshuis. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om leuke dingen met vrienden te doen, volleybal ik graag en met het mooie weer op komst vind ik het fijn om een stuk te wandelen.

Voor mij is Heamiel, HET feest van Bolsward, HET feest voor jong en oud en waar iedereen weer bij elkaar komt. Ieder jaar weer anders, maar toch ook hetzelfde. Heamiel geeft een gevoel van verbondenheid. Onder de Bolswarders, de dorpen om Bolsward heen en natuurlijk dit jaar, met een werelds thema, de hele wereld! Waar je ook vandaan komt en wie

of wat je ook bent, met een werelds thema, hoort iedereen erbij Dit is hoe mijn perfecte wereld eruit ziet! Ik heb ontzettend veel zin om samen met Tecla en Nienke het heamieltrio 2018 te vormen en het Heamiel op de meest unieke manier mee te maken. Samen maken we Heamiel 2018 tot een wereld feest!

Veel liefs, Nina.

Foto’s: Petra Kroon. Kleding: LAVA.