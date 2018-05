COLUMN | Verkouden

Vier jaar geleden was al bekend dat Bolsward op het Broereplein een vleermuisfontein zou krijgen. Toen heeft de Belgische kunstenaar de opdracht gekregen om met het kunstwerk aan de slag te gaan. Zonder enig voorbehoud zoals de uitkomst van inspraakprocedures, een fonteincommissie die nog iets van het ontwerp dan wel de locatie zou kunnen vinden of de resultaten van mogelijke bezwaarprocedures.

Dat vertelde hij open en eerlijk toen het omstreden kunstwerk vorige week maandag werd geplaatst. Met andere woorden: vier jaar geleden was al duidelijk dat het beeld er met of zonder draagvlak zou komen. De later opgetuigde inspraakprocedures zijn dan ook niet meer dan een wassen neus geweest en bezwaarprocedures konden bij voorbaat al niet meer gewonnen worden. En nu staat de vleermuisfontein dus op zijn sokkel. Hoewel het bijna zwarte beeld met zijn gespreide vleugels een nogal agressieve indruk maakt, heeft het tegelijkertijd ook iets zieligs. Het beeld is kleiner geworden en de waterbak er omheen geschrapt, waardoor de verhouding ten opzichte van de Broerekerk niet meer klopt. Met zijn kop, die meer op luipaard dan op een vleermuis lijkt, naar beneden maakt het beeld een wat sneue indruk ten opzichte van de monumentale kerkruïne. Bovendien heeft het dier een aparte rug in de vorm van een trap en als er straks waterstraaltjes uit zijn neusgaten komen, zou dat ook nog eens op een fiks verkoudheid kunnen duiden. Kortom, een verkouden vleermuis op het Broereplein. We zullen er uiteindelijk wel aan wennen.