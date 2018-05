‘Boalsert op ‘e Strún’: verrassende wandeltocht door Bolsward voor het goede doel

BOLSWARD ‘Boalsert op ‘e Strún’, dat is de naam van de wandeltocht voor goede doelen die op 27 oktober plaatsvindt. De kaartverkoop start 1 juni. Het is een initiatief van de Rotary Bolsward.

,,Op ‘e strún is lekker Boalserters”, legt Titia Hylkema, voorzitster van de Rotary Bolsward, de naam van het nieuwe evenement uit. ,,We hebben zelf een tocht uitgezet door gebouwen, bedrijven, steegjes en andere onbekende plekken. Het is zelfs voor Bolswarders een verrassende tocht. Er gaan deuren open die normaal niet open gaan.”

Het tekent meteen de rol van de vereniging in het geheel: het is, zoals de naam doet vermoeden, een radar die anderen in beweging zet. Ondernemingen en wijk- en muziekverenigingen zijn benaderd en doen allen geheel belangeloos mee aan het initiatief. Hylkema is samen met commissiegenoten Gerda Breeuwsma en Gaby Scholte verantwoordelijk voor de organisatie. ,,De deelnemers worden tijdens de tocht verrast door muziek, kunst en cultuur”, vult laatstgenoemde aan. ,,En de volledige opbrengst is voor het goede doel.”

Over de exacte route en het doel wil het drietal nog niet uitweiden, ook dat is nog een verrassing. Wat wel duidelijk is: de tocht gaat door Bolsward en ook het goede doel is één uit de Hanzestad. ,,Voor en door Bolswarders dus”, aldus Breeuwsma. Bovendien komt bij de start- en finishplaats -het Broereplein- een wensboom, waarin deelnemers hun wens kunnen ophangen. Verdeeld over het jaar, vervult de Rotary daar een aantal van. Ook kunnen wandelaars een houdbaar product doneren aan de Voedselbank.

Het enthousiasme bij de drie dames is merkbaar. Breeuwsma, die Hylkema in juli opvolgt als voorzitter: ,,We hebben laatst een informatiebijeenkomst gehad waarbij alle betrokken partijen aanwezig waren. Toen dacht ik al: ‘dit is al mooi’. Je zag echt de verbinding”.

Onder andere met deze tocht hoopt de Rotary wat meer zichtbaar te worden. Want, zo laten de leden weten, in sommige gevallen kampt de organisatie met een imagoprobleem. Jongeren weten niet precies wat het inhoudt en ouderen zien het vaak als een gesloten, elitair netwerk. ,,Het is een inspirerende club die verandert met de tijd”, legt Breeuwsma uit. Rotary is een wereldwijde service-organisatie die zich inzet voor maatschappelijke doelen met in totaal zo’n 2,5 miljoen leden. De Bolswarder tak moet het doen met 21. ,,Iedereen komt uit één vakgebied”, vertelt Hylkema. ,,Daardoor heb je een heel gemêleerd gezelschap.”

En dat gezelschap komt nu met Boalsert op ‘e Strún. Kaarten zijn vanaf 1 juni te koop bij vier adressen in de stad: A.P van der Feer, de HEMA, de Poiesz en Max Mannenmode. Kosten: twaalf euro vijftig. ,,Volledig voor het goede doel”, benadrukken de dames nog maar eens.

Yme Gietema.