Zaterdag voorlopig laatste editie Bolsward Connect

Komende zaterdag is de achtste, en voorlopig laatste, editie Bolsward Connect. Het evenement dat maandelijks van 10.30 tot 12.30 plaatsvindt in de Bolswarder bibliotheek, staat deze keer in het teken van het maken van een gezamenlijk kunstwerk.

Tijdens deze laatste editie gaan de bezoekers gezamenlijk een kunstwerk maken dat wordt geschonken aan de bibliotheek van Bolsward: een blijvende herinnering aan de mooie connecties die zijn gemaakt tijdens de evenementen.

Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten en mee te werken aan het kunstwerk, te genieten van heerlijke hapjes, te lachen, te kletsen en te genieten van muziek uit alle windstreken.

De organisatie is nog op zoek naar (lichte) materialen die verwerkt kunnen worden in het kunstwerk, zoals bijvoorbeeld: Foto’s, stoffen, krantenknipsels, kralen, steentjes, verpakkingen of iets heel anders. De bezoekers mogen materialen meenemen die vervolgens verwerkt zullen worden in het kunstwerk.

Tijdens Bolsward Connect maken Bolswarders en nieuwe Bolswarders (statushouders) met elkaar kennis.