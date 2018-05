Trio Escapada in Laurentiuskerk Kimswerd

KIMSWERD

,,Een fantastisch pianotrio”, aldus de bekende tv-presentator en muziekkenner Paul Witteman. Deze opmerking sloeg op Trio Escapada dat op vrijdag 18 mei in de Laurentiuskerk te Kimswerd komt optreden. Aanvang: 20.00 uur. Een drietal gerenommeerde musici (waarvan er twee jarenlang in het orkest van Carel Kraayenhof speelden) brengt een prachtig (niet klassiek) programma met als titel : “Vuur!”. Drie topmusici (Emma Breedveld, viool, Bence Huszar, cello en Sebastiaan ven Delft, piano) bundelen hun muzikale talenten in het gloedvolle Trio Escapada. Geworteld in de Argentijnse tango en de klassieke muziek beweegt dit pianotrio zich virtuoos langs de grenzen van de genres. Trio Escapada speelt tango, wereldmuziek en nieuwe muziek, improviseert en componeert.