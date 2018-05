Dames SC Bolsward kampioen

De dames van SC Bolsward bekroonden zaterdag een ijzersterk seizoen met het kampioenschap in de 3e klasse G. De ploeg had sinds december geen enkel puntverlies meer geleden en

nam daardoor de koppositie over van MKV. SC Bolsward bleef haar wedstrijden, soms met moeite, winnen, terwijl MKV tegen vier nederlagen aanliep. Direct na de winterstop gaven de Bolswarder vrouwen MKV nog een grote dreun door met 1-6 te winnen in een rechtstreeks duel. In de kampioenswedstrijd was 1-1 bij nummer Leeuwarder Zwaluwen voldoende door de 1-0 nederlaag van MKV bij degradatiekandidaat ONS Sneek VR2.

De wedstrijd op het kunstgrasveld van Leeuwarden Zwaluwen, net zo slecht als het kunstgrasveld van SCB, speelde zich af onder warme temperaturen en dat tezamen met de druk maakte de omstandigheden zwaar. Na een ruststand van 0-0 maakte Heleen de Boer halverwege de tweede helft de 0-1. In de laatste minuut maakte Leeuwarder Zwaluwen na een foutje in de Bolswarder defensie de 1-1, maar deze goal was voor de statistieken. Door de nederlaag van MKV bij ONS Sneek was één punt in twee wedstrijden voldoende voor het kampioenschap. Na het laatste fluitsignaal en bij een 1-1 eindstand barstte in Leeuwarden dan ook een mooi feest los.

Het vrouwenteam van SC Bolsward bestaat uit een goede mix van ervaren speelsters en jonge talenten. In enkele wedstrijden sleepten de ervaren speelsters samen met de jonkies een zwaarbevochten overwinning uit het vuur, in bepaalde wedstrijden maakten de ervaren speelsters met hun goals of assists het verschil, maar er waren ook meerdere wedstrijden dat de jonge talenten de wedstrijden beslisten Het kampioenschap werd groots gevierd na afloop in Leeuwarden, waarna omstreeks 16.45 uur koers werd gezet naar Bolsward. Een prachtig onthaal bij de kantine werd gevolgd door een rondrit op een platte kar door het Bolswarder stadscentrum. Alle vrouwen werden in een kampioensshirt gestoken; een schitterend aandenken. De vrouwen hebben hun kampioenschap tot in de late uurtjes gevierd.

Op 26 mei volgt de laatste wedstrijd van het seizoen uit bij ONS Sneek VR2 (aanvang 12.30 uur). Deze wedstrijd staat niet alleen in het teken van het afscheid van de trainers, vader en zoon Schoffelmeer, maar ook neemt Ilza Terenstra afscheid van het voetbal. Zij heeft besloten haar schoenen aan de wilgen te hangen.