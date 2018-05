SC Bolsward (zo) heeft na winst op Franeker goede kans op nacompetitie

SC Bolsward (zo) ontving zondag op het eigen complex SC Franeker. Beide teams maakten vooraf aanspraak op het behalen van de nacompetitie, waarbij SCB er in de tweede periode beter voor stond. Franeker had de gedurende de gehele wedstrijd een licht overwicht, zonder tot echt grote kansen te komen, maar uiteindelijk kroonde de thuisploeg zich vlak voor tijd tot winnaar: 2-1.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een indrukwekkende minuut stilte voor Jan Bleeker, vader van laatste man Tom Bleeker, die helaas afgelopen week op 62-jarige leeftijd veel te jong overleed.

Franeker begon gehavend aan de wedstrijd door de late afmelding van topscorer Sander Hoekstra. Hij werd zaterdagavond geveld door een acute blindedarmontsteking en verblijft op dit moment in het ziekenhuis.

Franeker kwam al snel op voorsprong. Slordig balverlies in de defensie van SCB gaf de Franeker een vrije doortocht richting goalie Tolga Demirci en Rob Postma bleek koel voor het doel: 1-0.

In de 6e minuut kwam SC Bolsward alweer langszij. Sahan Demirbas, rechtsback deze middag, was sterk in een duel en bleef fier overeind. Zijn Franeker tegenstander struikelde over de slechte Bolswarder grasmat en gaf Demirbas onbewust een vrije doortocht. De voorzet op maat belandde bij Lorenzo Lemmers en deze knalde koelbloedig de 1-1 tegen de touwen.

Franeker had gedurende de eerste helft het betere spel, maar tot grote kansen kwam het niet. Eén keer moest Demirci sterk optreden: vanuit een combinatie op het middenveld werd de bal vanaf zo'n 20 meter op de goal van doelman geschoten, maar hij ranselde de bal met een katachtige reflex uit de kruising. SCB en Franeker kregen elk enkele vrije trappen rondom de 16, maar tot gevaarlijke situaties kwamen de teams niet. Het overwicht van Franeker leverde hen ook iets meer corners op, maar ook hieruit ontstonden geen goals. Ruststand: 1-1.

In de rust werd Lorenzo Lemmers in verband met een blessure gewisseld door de snelle Wessel Mulder. Al vrij snel werd een bal gespeeld op Mulder, maar in de buurt van de Franeker goal kon hij net niet spits Paul Huisman bereiken. Een eigen poging op goal was wellicht succesvoller geweest.

In de tweede helft verder hetzelfde beeld als in de eerste. Een overwicht voor de gasten, maar echt gevaarlijk werden de ‘klokkendieven’ uit Franeker niet. SCB probeerde via lange ballen en verre (scherpe) uittrappen van Demirci de spitsen Mulder en Huisman te bereiken, maar de gelijke 1-1 stand bleef op het scorebord.

Een kwartier voor tijd werd regisseur Mounir Bouasrar vervangen voor A-junior Sjoerd Breeuwsma en tien minuten later kwam Raymond Abelsma in het veld voor Harun Ergoz. Ergoz speelde een verdienstelijke wedstrijd en was moe gestreden.

In de slotminuut kreeg Franeker uit een corner nog een goede kans, maar deze kopbal belandde recht in de handen van Demirci. Hij vervolgde direct het spel met een lange, wederom scherpe, trap die bij Mulder belandde. Mulder schakelde via een kleine overtreding zijn directe tegenstander uit en passte de bal vervolgens op de vrijstaande Romano Perridon die een goede assist gaf op Ruben Jellesma. Jellesma bleef één of één met de Franeker goalie koelbloedig en rondde beheerst af. (2-1). De Franeker grensrechter vlagde nog voor buitenspel, maar dit signaal werd terecht door de scheidsrechter uit Onstwedde (Drenthe) genegeerd. De goal kon wel afgekeurd worden voor de eerdere overtreding, maar er was geenszins sprake van buitenspel. Na enige discussie met de klokkendieven werd de goal door de scheidsrechter goedgekeurd.

Een gelukkige overwinning voor SCB waar een gelijkspel de verhoudingen beter had weergegeven. Desondanks koestert de ploeg van trainer Marc van Hiel de drie punten. In de laatste tweewedstrijden is één punt voor SC Bolsward enoeg om de nacompetitie veilig te stellen na een geweldige serie na de winterstop.