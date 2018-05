IJsselmeerminnen Makkum winnen voor tweede keer roeirace Harlingen

De Ijsselmeerminnen haalden in 2016 hun eerste HT titel. In 2017 werd een tweede plaats behaald dus dit jaar waren de verwachtingen weer hooggespannen. In de hoofdklasse van de roeicompetitie is stevige concurrentie, daarnaast is door de stroming op het Wad de uitslag vaak onvoorspelbaar wat deze race zo uniek maakt.

De afgelopen weken hebben de dames een goede aanloop naar de HT gehad door een aantal wedstrijden te roeien en deze ook winnend af te sluiten. Het team is sterk en geroutineerd en heeft bewezen grote afstanden goed door te kunnen roeien. Vrijdag waren de weersomstandigheden ideaal, de 34 kilometer werd afgelegd in een tijd van 3:07.07.

Zaterdag avond waren de berekeningen afgerond, enkele factoren spelen hierin een rol: aantal roeiers, ‘handicap’ van de sloep, de stroming op verschillende punten op het Wad en natuurlijk de geroeide tijd. In een razend spannende prijsuitreiking waarin de teams van de tiende naar de eerste plek op het podium worden geroepen bleken de Ijsselmeerminnen het sterkst.