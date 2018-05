Nijland kampioen na winst op QVC

Na de winterstop liet Nijland een spoor van vernieling achter op de Friese voetbalvelden en zo maakte het een matige eerste seizoenshelft meer dan goed. Ook tegen het met zichzelf worstelende QVC, ging alles volgens plan. Dat begon al in de auto op weg naar Stavoren, toen bleek dat spits Erik Jan Pluister niet bij de wedstrijdselectie zat. Hij had zich tijdens de vorige wedstrijd onmogelijk gemaakt en was door trainer Ype Haytema disciplinair geschorst.



Misschien ook hierdoor speelden de gastheren maar met één aanvaller en begonnen ze niet, zoals verwacht, furieus. Nijland kon dan ook in alle rust opbouwen en deed dat prima in de beginfase, waardoor het al snel een paar keer gevaarlijk werd. Ook QVC kwam een keer dreigend voor de goal, maar het waren de blauwhemden die na elf minuten op voorsprong kwamen.



De linksachter werd onder druk van Tsjeard Weersma tot een fatale terugspeelbal gedwongen en ineens stak ‘De Rode Tornado’ de kop op in het windstille Stavoren. Wat de verdediger van QVC bezielde zullen we nooit weten, maar het is zeer onverstandig om zulke kunsten uit te halen met Nico Pieter Bonnema in de buurt. Bonnema omspeelde doelman Visser ijzig kalm en zette de zo gewenste 0-1 op het scorebord.



Ook nu kwam QVC niet uit de verdedigende stellingen en Nijland kon lekker door voetballen naar een grotere score. Tsjeard Weersma kreeg de grootste kans hierop, toen hij een lage voorzet van Bonnema net naast de paal plaatste. Ook een kopbal van Mente de Boer uit een corner van Fokke Jan Kooistra dwong keeper Visser tot een uiterste krachtsinspanning.



De tweede helft koos QVC wel voor de aanval, maar echt gevaarlijk werd het maar één keer. Nijland beperkte zich tot het verdedigen van de voorsprong en oogde constant dreigend op de counter. Tien minuten voor tijd leverde de mooiste van deze counters een juweel van een 0-2 op. In rap tempo combineerden de blauwhemden van achter naar voren en uiteindelijk was het Jarin de Jong die onbedaarlijk hard de bevrijdende treffer in de bovenhoek roste.



Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Van der Leur kon het onverwachte feest beginnen en het ging door tot in de late uurtjes. Niemand had eigenlijk rekening gehouden met een kampioenschap, maar toen het begon te lopen na de winterstop, was er geen houden meer aan.



De spanning is er af bij Nijland, maar voor QVC breken er spannende weken aan nu ze naar de 14e plaats zijn gezakt. De kampioenen ontvangen Oeverzwaluwen volgende week en voor ‘De Sweltsjes’ staat er nog een klassering bij de bovenste vier op het spel.