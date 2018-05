C.M.V. Oranje wint slagwerkconcours OMF in Drachten

DRACHTEN

Het A- slagwerkensemble van CMV Oranje uit Bolsward onder leiding van Roel Jan Jongsma heeft zaterdag de concertwedstrijd voor slagwerkgroepen in De Lawei in Drachten gewonnen. Het ensemble, uitkomend in de tweede divisie, kreeg van de jury 92,67 punten, een eerste prijs met onderscheiding en promotie.