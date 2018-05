SC Bolsward (za) wint vermakelijk duel bij FC Birdaard

SC Bolsward miste basisspelers Johan Bloemhof en Tom Lindeboom, waardoor spits Bart Gietema een linie zakte naar het middenveld.

Dat weerhield de topscoorder er niet van na een half uur de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Lang konden de Bolswarders daar echter niet van genieten: vijf minuten later trok Douwe Boonstra de stand gelijk. Hij rondde een fout in de defensie met een fraaie lob af.

Nog voor rust kwam SC Bolsward echter weer op voorsprong. Gietema zag twee inzetten in 'de zestien' geblokt worden, maar Marvin Dijkstra -hij was de spits vandaag- reageerde attent en schoot droog binnen.

Een kwartiertje in de tweede helft vond een opstootje plaats, waarbij een speler van Birdaard mogelijk natrapte. Dat was althans wel de interpretatie van de scheidsrechter: hij trok direct rood.

Het was vervolgens even onrustig in de organisatie van de Bolswarders, maar Age Gietema leek twintig minuten voor tijd de wedstrijd in het slot te gooien. Hij schoot van ruim twintig meter hard raak.

Toch kwam vijf minuten later de spanning terug toen Arjen Hiemstra weifelend optreden in de defensie van de gasten afstrafte.

Daarna was het echter over met het offensief van de thuisploeg. SC Bolsward, bij afwezigheid van Wilco de Bakker gecoacht door Bouwe Bruinsma en leider Thys Strikwerda, profiteerde twee keer goed van de ruimte die ontstond. De 2-4 kwam wederom op naam van Dijkstra, na goed voorbereidend werk van invaller Joost Voskuil.

Niet veel later waren de rollen omgedraaid en stelde Dijkstra zijn mede-aanvaller in staat om de eindstand binnen te tikken.

SC Bolsward doet met deze overwinning en de resultaten op andere velden goede zaken als het gaat om de vierde plaats, die mogelijk recht geeft op nacompetitie. Met nog twee wedstrijden te gaan, staan de Bolswarders een punt voor op concurrent SC Franeker.