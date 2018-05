Kees Bekema wint Wallball jeugdtoernooi KV Bolsward

De spelvorm was enkel- en dubbelspel en er werden tweemaal drie rondes gespeeld, waarna het totaalklassement kon worden opgemaakt. Er werd sportief en enthousiast gekaatst om de prijzen. Kees Bekema wist al zijn zes speelrondes te winnen en was dus de dagwinnaar.

Voor de tweede prijs kwamen drie deelnemers in aanmerking, die even vaak hadden gewonnen als verloren, zodat het totaal aantal gescoorde punten de uitslag moest bepalen. Met een klein verschil mocht Nanne Hooghiemstra de tweede prijs in ontvangst nemen.