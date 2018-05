26 partuur bij junior- seniorpartij KV Exmorra

Na de eerste omloop ontstond er een A- en B-klasse. De finale in de B-klasse ging tussen Aise Salverda en Dooitze de Boer tegen Hilde Koopmans en Redmer Abma en werd een makkelijke prooi voor het eerstgenoemde partuur: 5-2 6-4.

In de A-klasse ging de finale tussen Willem Jelle Feenstra en Willem Jan Postma tegen Roan van Swinden Koopmans en Pieter Jan Leijenaar. Willem Jelle was onvermoeibaar, maar Willem Jan kreeg last van conditionele klachten. Roan en Pieter Jan maakten hier genadeloos gebruik van en pakten de kransen op 5-2 6-2.