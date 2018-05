Súdwest-Fryslân komt met terrasbeleid

,,Terrassen geven een stad of dorp vaak een gastvrij aanzien”, zegt wethouder Gea Wielinga. ,,Bovendien zijn ze economisch aantrekkelijk voor vooral de ondernemers in de horeca.”

Wat verandert er nu? Er zijn toch al vele tientallen terrassen in Súdwest-Fryslân? ,,Dat klopt”, zegt Wielinga. ,,Maar een groot deel daarvan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Met dit terrasbeleid willen we het gebruik van de grond en het plaatsen van schermen en andere bouwwerken tijdelijk mogelijk maken, totdat het betreffende bestemmingsplan is aangepast.”

Daarom sprak de gemeente de afgelopen periode met een aantal horecaondernemers en met vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland om te komen tot algemene regels voor de situering van een terras, en het gebruik van meubilair en andere zaken.

Dit overleg heeft geleid tot het ‘Terrasbeleid Súdwest-Fryslân 2018’. ,,Dit is nog een concept”, zegt Wielinga. ,,Wij willen andere ondernemers, ook zij die geen horecavergunning hebben, en inwoners nu de mogelijkheid geven hun mening over dit concept te geven.”

Het terrasbeleid ligt tot en met 20 juni voor inspraak ter inzage.