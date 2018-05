COLUMN | Diëtiste

Diëtiste. Medisch bevoegd persoon die zich speciaal bezighoudt met het geven van dieetvoorschriften (Van Dale), en vrijwel altijd met die e aan het eind. Ooit wel eens een diëtist zonder e gezien? Ik niet. Alleen maar vrouwen, en zonder uitzondering kunnen ze wel een speklap gebruiken. Ik daarentegen, vier het leven; het is te kort om dat niet te doen. Bovendien sport ik niet, want het leven is te kort om dat wél doen. De consequenties tonen zich inmiddels voornamelijk rond de buikpartij. En dus keek ik deze week op last van mijn huisarts een schattig meisje in haar betraande ogen. Ze snoof dat het een aard had en blies af en toe wat in haar zakdoek. Kennelijk was ze met al haar fantastische voedingsvoorschriften niet in staat om een fikse verkoudheid op afstand te houden. Het kwam haar knuffelgehalte ten goede. Ze was leuk, ondanks, of dankzij, haar snotneusje.