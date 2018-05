‘Het gonst in het dorp tijdens Makkum Art Festival’

Makkum is op 19, 20 en 21 mei dé plek voor kunstliefhebbers. Het Makkum Art Festival vindt dan plaats: een evenement vol kunst, muziek en gezelligheid. Wigle Engelsma, Doet Boersma, Joshua Pennings, Ubaldo Sichi, Corinne van Bergen en nog ruim zestig andere nationale en internationale kunstenaars tonen tijdens het Makkum Art Festival hun werken op allerlei fraaie locaties. Denk aan monumentale panden, en de showroom van Koninklijke Tichelaar Makkum. Maar ook op locaties in de buitenlucht is kunst te bewonderen. Bezoekers kunnen langs de locaties lopen en varen, en zo alle kunst tot zich nemen.

Maaike Poog en Thilda Adema vertellen dat het festival vorig jaar voor de eerste keer plaatsvond, en meteen een succes was. ,,Mensen waren vooral erg enthousiast over de kwaliteit van de kunst, én vanwege de kleinschaligheid van het festival. Er is veel te zien, maar alles ligt wel vrij dicht bij elkaar. In één dag kun je alles zien en beleven,” aldus Thilda, die zich voor het opzetten van het festival heeft laten inspireren op de Kunstmaand op Ameland. ,,Daarnaast zijn er ook kunstenaars aanwezig tijdens het festival die over hun werk vertellen en hun werkwijze demonstreren. Doet Boersma laat bijvoorbeeld zien hoe zij een schilderij opzet en afwerkt. En er vinden workshops plaats.”

Volgens Maaike gonst het in het dorp tijdens het Makkum Art Festival. ,,Restaurants, winkeliers, bewoners; het evenement wordt door iedereen gedragen en dat zorgt voor een heel fijne sfeer in het dorp.” Die sfeer wordt extra aangenaam doordat er op verschillende plekken ook muziekoptredens zijn, zoals van pianiste Kanako Inoue. ,,En op zondagavond is er De Faam de Baas te zien. Een komische opera over een dienstmeid die beseft dat ze meer in haar mars heeft, en voor zichzelf opkomt.”

Ook voor kinderen is er vertier. Zo is er op de vrijdagmiddag een kinderworkshop in de bibliotheek. De komende tijd wordt het programma compleet gemaakt, maar het is al wel duidelijk dat bezoekers aan het Makkum Art Festival zich niet hoeven te vervelen. Het festival is op alle drie de dagen te bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur. Maaike: ,,We hopen dat er dit jaar nog meer mensen komen dan vorig jaar, en zien wat voor veelzijdig en creatief dorp dit is.”

Oud-directeur van Koninklijke Tichelaar Makkum, Pieter Jan Tichelaar, opent het festival op vrijdag 18 mei. Hij viert tijdens Makkum Art zijn negentigste verjaardag.

Meer informatie: www.makkumart.nl.