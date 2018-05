Visfontein staat in havenkop van Stavoren

De fontein, onderdeel van 11fountainsproject, is vanuit Tilburg vervoerd naar de haven van Stavoren. De vinnen zijn vanwege het transport verwijderd en worden later op de grote vis gezet. Het kunstwerk is een ontwerp van de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion. Uit de tanden en neus van de kabeljauw komt het water en mensen kunnen achter het water door de bek van de vis wandelen.

Het hele project 11fountains is in beeld gebracht en wordt vertoond in de film ‘11 Friese Fonteinen’. Deze gaat maandag 21 mei in première in Sneek, op donderdag 24 mei draait de documentaire om 20.00 uur in Filmhuis Bolsward. Regisseur Roel van Dalen volgde voor de filmgedurende twee jaar het kunstproject 11Fountains, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.