Festival Waailand trekt ruim 500 bezoekers

Ook de gastkunstenaars, die bij deze editie uit het hele land kwamen, waren zeer te spreken over het festival. Kunst Achter Dijken organiseerde het festival in het dorpshuis, kerken, woonhuizen, boerderijen en schuren.

Het prachtige weer, de goed gevulde terrassen en de weilanden rondom Pingjum, die geel kleurden van de paarden- en boterbloemen, versterkten de festivalvreugde.

Dit jaar werd gekenmerkt door een aantal bijzondere kunstprojecten. Zo maakte beeldend kunstenaar Linda Verkaaik, in samenwerking met Monique van Kerkhof, een prachtige installatie voor de Victoriuskerk. Haar vier meter hoge doorzichtige zuil van gaasdoek viel meteen op wanneer je de kerk binnenliep. De combinatie van teksten, projecties en twee gestyleerde figuren van drenkelingen, maakte veel indruk. En ook de internationale kunstenaarsgroep Transloca toonde op zaterdag een bijzonder kunstproject.

Hun expositie en performance in woonhuizen, was in de week voor het festival tot stand gekomen. In deze week was er intensief contact met dorpelingen en met de verschillende muziekgroepen uit het dorp. Met dit kunstproject kon het publiek kennismaken met deze muzikale en creatieve mensen uit het dorp die met veel enthousiasme zongen in koren, speelden in de harmonie of drumden met de slagwerkgroep Hart Slag.

Iedereen werd gefilmd en geportretteerd in het open landschap rond Pingjum. De filmimpressies waren te zien in de woonhuizen en in de toren van de Victoriuskerk.

Dat het landschap centraal stond tijdens dit kunstfestival was niet te missen.

Er waren prachtige schilderijen, beelden, films en foto’s over het Friese landschap. En op zaterdagavond was er voor het eerst ook een discussieavond over het Friese Landschap onder leiding van radiopresentator Petra Possel. Er werd onder andere gesproken over biologisch boeren, windmolens en energietransitie. Het publiek kreeg alle ruimte om mee te discussiëren en maakte van deze gelegenheid veel gebruik.

Op het festival werd duidelijk dat het landschap veel mensen aan het hart gaat.

De kunstwerken en optredens tijdens Waailand lieten zowel de schoonheid als de kwetsbaarheid van het landschap zien.