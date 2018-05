Bustocht langs 11fountains

Arriva Touring heeft samen met het team van de 11fountains unieke arrangementen samengesteld waarbij alle fonteinen in de provincie Fryslân bezocht kunnen worden. Extra bijzonder aan deze programma's is dat gasten extra informatie krijgen over de achtergrond van de fonteinen, het maakproces en de kunstenaar.

Speciaal voor deze dagtochten is een e-ticket voor het openbaar vervoer in Friesland inbegrepen. Het e-ticket is geldig in alle bussen en treinen van Arriva in Fryslân en in de treinen van Arriva in Groningen (niet geldig in de Qliners 304 en 314).

Op 19 mei en 16 juni worden in één dag alle 11 fonteinen aangedaan. Hiernaast zijn vanaf 18 mei, na de spectaculaire opening van alle fonteinen, meerdere programma's te boeken waarin in de middag of avond 3 fonteinen worden bezocht.

Meer informatie over de programma's en fonteinroutes op arrivatouring.nl

Ter voorbereiding op de fonteinroutes hebben gisteren een aantal chauffeurs van Arriva Touring uitleg gekregen over de achtergrond van de fonteinen bij de expositie 'De Tocht'. De Tocht is een rondvarende expositie over het LF2018 project 11fountains en vertelt vooruitlopend op de opening van de fonteinen (18 mei 2018) het verhaal achter 11fountains.