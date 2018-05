Showband Hollandia reist af naar België en hoopt op nieuwe slagwerkinstructeur

De 'Memorial Kathleen', inmiddels aan zijn zevende editie toe, is een evenement dat op het lijf is geschreven van het overleden meisje. Een groot deel van haar leven had zij doorgebracht als lid van de drumband De Dageraad Wilrijk. Ze keek er elke keer naar uit om samen met haar vrienden muziek te maken. Wanneer ze niet aan het optreden was, zette ze zelf liedjes op papier. Ze droomde ervan dat één van die liedjes ooit eens uitgevoerd zou worden.

Enkele jaren na haar dood kreeg de vader van Kathleen het idee om de droom van zijn dochter te verwezenlijken. Dat leidde in 2012 tot de eerste 'Memorial Kathleen' op de voetbalterreinen van Schelle Sport, waarbij verschillende drumbands een van haar marsen ten gehore brachten. Sindsdien is het herdenkingsevenement uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie, met drumbands uit binnen- en buitenland.

De dag start met een streetparade en aansluitend vindt de taptoe plaats. Afgesloten wordt met een gezamenlijke uitvoering van 'Surrounding', een mars die Kathleen zelf heeft geschreven, en het nummer Despacito.

Showband Hollandia luidde kortgeleden de noodklok. Hun voortbestaan is ineens onzeker nadat de vaste instructeur bekend maakte te vertrekken. Inmiddels gloort er hoop, zo laat de vereniging weten: ,,naar aanleiding van het bericht dat kortgeleden in het nieuws en op social media is verschenen kunnen we melden dat hier positieve reacties op zijn gekomen. De noodkreet waarin wij een dringende oproep doen voor een nieuwe instructeur heeft veel mensen bereikt. Er volgt met verschillende gegadigden een gesprek om te zien of de muzikale klik er is. We willen daarom graag iedereen bedanken voor het delen van onze oproep en hopen snel een nieuwe instructeur te hebben.”