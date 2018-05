SC Bolsward (za) bewijst zichzelf slechte dienst bij Marrum (2-0)

Om 14.40 uur werd afgetrapt op het natuurgrasveld van Marrum zonder de basisspelers Denis Hendriks en Tom Lindeboom. Het veld lag weliswaar er netjes bij, maar het ontbrak met een nog geen 40 toeschouwers aan enige ambiance. SCB begon gezapig en na zo'n 15 minuten kwam Marrum op een 1-0 voorsprong. Uit een scrimmage voor het doel van keeper Kevin Huizinga werd de bal nog twee keer gekeerd door SCB, maar bij de derde poging was het wel raak: 1-0.

De Bolswarders probeerden het spel naar zich toe te trekken met als regisseur Alexander Wiersma op het middenveld en leek hierin aanvankelijk te slagen. SCB kreeg meer overhand, maar tot uitgespeelde aanvallen kwam het niet. In de tien minuten voor rust kantelde het beeld en kreeg Marrum de overhand, waarbij SCB enkele keren goed weg kwam, onder meer doordat een bal op de lat boven Huizinga kwam. Ruststand 1-0.



De Bolswarder toeschouwers hoopten voor de tweede helft op meer strijd en inzet van hun ploeg, maar zij kwamen bedrogen uit. Marrum ging verder waar het eindigde in de eerste helft: SCB onder druk zetten en zoekend naar de tweede goal. Hun inzet werd al beloond omstreeks de 50e minuut. Een vrije trap op 20 meter van het doel van SCB werd zuiver en hard binnen geschoten (2-0).

De ploeg van Wilco de Bakker is sindsdien niet meer in de wedstrijd gekomen. Middenvelder Jelle Huitema werd ingebracht voor verdediger Jurjen Rijpkema en aanvaller Joost Voskuil voor Marvin Dijkstra. Deze wissels kantelden helaas niet

het speldbeeld. Omstreeks de 70e minuut kwam Otte van der Goot van Za2 in het veld voor centrale verdediger Redmer Strikwerda en ging SCB achterin één-op-één spelen. De gasten probeerden met de druk vooruit en enkele lange ballen voor de goal van Marrum te komen, maar zonder succes. De verdediging of keeper van de thuisploeg konden eventueel Bolswarder gevaar tijdig keren.

SCB doet nog altijd mee voor een plaats in de nacompetitie, maar heeft het nu niet meer in eigen hand. Het team van De Bakker staat nu zes , terwijl de vierde plaats noodzakelijk is. Concurrent Marrum is door de overwinning in het zadel geholpen en op doelsaldo voorbij SC Bolsward gekomen, terwijl Franeker nu twee punten voor staat.

Desalniettemin houdt SCB goede kansen. Volgende week moet in Burdaard afgerekend worden met FC Birdaard (ook een concurrent). De laatste 2 wedstrijden zijn tegen laagvlier Mulier (19 mei in Witmarsum) en hekkensluiter Beetgum (thuis op 26 mei). Dat zullen lastige wedstrijden worden, omdat Mulier en Beetgum nog strijden tegen degradatie.