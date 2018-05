Pupillen jongens KNKB in Bolsward

Onder schitterende weersomstandigheden werd zondag het kaatsseizoen 2018 voor de KNKB jongens pupillen geopend op het kaatsveld in Bolsward.

Midden in de meivakantie stonden toch nog 46 jongens op het veld verdeeld in 23 tweetallen. Er werd sportief, maar wel fel gekaatst om de mooie prijzen. Natuurlijk voor de winnaars waren er kransen. Maar naast die krans was er als blijvend aandenken een gouden kaatsbal. De andere prijzen bestonden uit Primerabonnen.

Uit Bolsward stonden vier jongens op de lijst die allen in de eerste of tweede omloop naar huis toe konden. Dit waren Remco en Edwin Yska, Tymen Bijlsma en Silvan Elzinga.

Herkansingsronde

Hierin waren twee prijzen te verdienen. In de halve finale kwamen terecht de parturen 3 Stijn Scheffer (Sexbierum) en Hidde Jorritsma (Lollum) en 8 Leon Smink (Makkum) en Jardo Sterkenburg (Zweins).

De andere finalisten was het partuur van Jelte Meesters (Bitgummole) en Arjen B. Hofstra (Dronryp). Zij stoomden met een staand nummer rechtstreeks de finale van de verliezersronde in. De andere finalist werd wel naar een heel spannende strijd (5-5 6-6) gewonnen door partuur 3. Op die stand kreeg Leon de bal op de ‘billich’.

De finale, waarbij de meeste spelers toch wel de gevolgen van de warme dag voelden, werd met 5-2 en 6-6 gewonnen door Stijn en Hidde.

Winnaarsronde

De eerste halve finalist werd hier partuur 4 Brend J. van Beem (Dronryp) en Iwan Hiddinga (St.- Annaparochie). Zij wonnen met maar liefst 5-0 6-4 van Jurre Reitsma en Siebolt Hofman. De tegenstanders van partuur 4 werd de formatie met nr. 13 (Reinder Meulenaar, Baard en Jelvin Kaper, St.-Annaparochie. Zij wonnen met 5-2 6-4 van Tjitte Reitsma en Jacob Boersma.

De andere halve finalisten partuur 15 (Jesse Greidanus, Winsum en Clive van der Weerdt, Makkum) kwamen via een overwinning van 5-0 en 6-2 via een staand nummer rechtstreeks in de finale terecht. Partuur 4 won met 5-3 en 6-2 en werd zo de tweede finalist.

De finale werd nog een spannende aangelegenheid. Tot 5-5 ging het gelijk op. Op de stand 6-4 plaatste Clive de bal precies op de perklijn.

Volledige uitslag:

Winnaarsronde:

1ste prijs: Brend J. van Beem (Dronryp) en Iwan Hiddinga (St.-Annaparochie)

2de prijs: Jesse Greidanus (Winsum) en Clive van der Weerdt (Makkum)

3de prijs: Reinder Meulenaar (Baard) en Jelvin Kaper (St.-Annaparochie).

Verliezersronde:

1ste prijs: Stijn Scheffer (Sexbierum) en Hidde Jorritsma (Lollum)

2de prijs: Jelte Meesters (Bitgummole) en Arjen B. Hofstra (Dronryp)