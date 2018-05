Nijland kan geen vuist maken tegen Heerenveense Boys (0-2)

Zonder Jarin de Jong, maar met Wieger Boonstra begon Nijland vol goede moed aan het treffen met HVB. Het kwam nooit echt lekker in de wedstrijd en er was weinig te zien van de energieke vechtmachine die Nijland normaal gesproken is.



HVB deelde de lakens uit en Nijland verdedigde prima, zonder zelf gevaarlijk te worden. Ondanks het vele balbezit kwamen de gasten overigens ook niet tot grote kansen en eigenlijk was de thuisclub voor de rust nog het dichtst bij een doelpunt. Wieger Boonstra ramde de grootste kans net over.



Kort na de rust kwam HVB op onverwachte wijze op voorsprong, na een kopbal van rechtsbuiten Van der Wal. In een vol strafschopgebied verlengde de vrij kleine aanvaller volledig vrijstaand een korte corner tot in het doel en zo was het 0-1.



Nijland zat al niet lekker in de wedstrijd en als HVB de eerste halve kans dan ook nog meteen afmaakt, wordt het er niet makkelijker op. De thuisclub ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam in de resterende veertig minuten niet eens in de buurt van een doelpunt.



Silvan Kooistra, Pier Gerbrandy en Foeke Deinum mochten allen invallen om zo wat nieuwe energie in het team te brengen, maar het mocht niet baten. Tien minuten voor het einde werd het laatste beetje hoop aan flarden geschoten door een mooi afstandschot van HVB dat binnenkant paal binnensloeg.



Na deze 0-2 was de wedstrijd gespeeld, maar er kwam via Twitter goed nieuws uit Willemsoord. Daar boog de thuisclub een achterstand om in een 3-2 overwinnig tegen runner-up De Walde. Zo staat Nijland er ondanks deze nederlaag nog beter voor, met nu nog drie wedstrijden te spelen en een voorsprong van vijf punten. Zaterdag kan de ploeg kampioen worden in Stavoren tegen QVC.