WORKUM

De grote rommel-en boekenmarkt ‘rûn de tsjerke’ aan het Noard in Workum is dit jaar op zaterdag 12 mei van 9.00 uur tot 14.00 uur. Toegang is gratis. Er zijn vele kramen met zeer uiteenlopende spullen. De opbrengst is voor het onderhoud van de Werenfriduskerk in Workum.